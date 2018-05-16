Фанаты "Зенита" проводили Кришито с песнями и файерами. Видео

"Зенит" в Твиттере опубликовл ролик о проводах бывшего защитника и капитана команды Доменико Кришито. Итальянский защитник, выступавший за питерцев с 2011 по 2018 год, покинул клуб по истечении срока контракта. Он продолжит карьеру в "Дженоа", за который он уже играл на протяжении семи сезонов.

Напомним, в составе сине-бело-голубых Кришито провел 225 матчей, забив 20 мячей. Вместе с "Зенитом" он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем кубка страны.