Фанаты "Зенита" проводили Кришито с песнями и файерами. Видео

"Зенит" в Твиттере опубликовл ролик о проводах бывшего защитника и капитана команды Доменико Кришито. Итальянский защитник, выступавший за питерцев с 2011 по 2018 год, покинул клуб по истечении срока контракта. Он продолжит карьеру в "Дженоа", за который он уже играл на протяжении семи сезонов.
Напомним, в составе сине-бело-голубых Кришито провел 225 матчей, забив 20 мячей. Вместе с "Зенитом" он по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем кубка страны.
Проводы Доменико Кришито в Пулково – репортаж "Зенит-ТВ" 💙📼#GrazieMimmo pic.twitter.com/Qh17juAqvb– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 мая 2018 г.
Millwall82
Зачем смолить то в аэропорту? вы что??? Ну а Миммо наверное прорыдал эти 3 дня. Удачи, капитан.
15:50
and0508
Какие разные итальянцы ,,,,,в Зенит
15:38