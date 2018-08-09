Фанаты обматерили Промеса в соцсетях и потребовали "убираться из "Спартака"

Форвард "Спартака" Квинси Промес подвергся обструкции со стороны фанатов за игру в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3). Голландец вышел на поле с капитанской повязкой, отыграл всю встречу, не забив пенальти на 71-й минуте.

Оскорбительные сообщения Промес опубликовал в своем Инстаграме. В конце он поблагодарил настоящих фанатов за поддержку.

Pavel_finance: Ты - позор. Убирайся из "Спартака".

Maxturkin: Убирайся из команды, м**** (нехороший человек). Ты чертов ублюдок!

Nikolas_lundstroem: Убирайся из "Спартака". Я устал смотреть твою ***новую игру (плохую).

Сам Промес: Спасибо всем настоящим фанатам за поддержку.

Ответная встреча между "Спартаком и ПАОК пройдет 14 августа на "Открытие Арене" в Москве.

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, второй матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

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