Фанаты ЦСКА троллят "Спартак". Через неделю - дерби

Фанаты ЦСКА в Твиттере высмеивают тех болельщиков "Спартака", которые начали покидать "Открытие Арену" сразу после второго пропущенного мяча от "Ахмата" (1:2) в матче седьмого тура чемпионата России. Победный гол в игре за грозненцев провел Антон Швец на 86-й минуте.

Пожалуйста, прекращайте! Это не из-за поражения, а из-за того, что завтра на работу пораньше вставать 😂 https://t.co/WV74XlB3LA – CSKA Fans Against Racism (@WeAreCSKA11) 16 сентября 2018 г.



23 сентября на стадионе "ВЭБ Арена" ЦСКА дома сыграет со "Спартаком" в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

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