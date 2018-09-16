21:11 | Футбол — РПЛ

Фанаты ЦСКА троллят "Спартак". Через неделю - дерби

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Фанаты ЦСКА в Твиттере высмеивают тех болельщиков "Спартака", которые начали покидать "Открытие Арену" сразу после второго пропущенного мяча от "Ахмата" (1:2) в матче седьмого тура чемпионата России. Победный гол в игре за грозненцев провел Антон Швец на 86-й минуте.  


23 сентября на стадионе "ВЭБ Арена" ЦСКА дома сыграет со "Спартаком" в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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