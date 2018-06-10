Фабио Капелло: "Я вызывал Головина в сборную России потому, что видел в нем важные качества"

Фабио Капелло рассказал, что видел потенциал в полузащитнике ЦСКА Александре Головине еще в свою бытность главным тренером сборной России. При итальянском специалисте, который руководил национальной командой с 2012 по 2015 годы, Головин в возрасте 18 лет был впервые вызван в сборную.

- Если я вызвал Головина в сборную в возрасте 18 лет, то это не совпадение, - приводит Tuttosport слова Капелло. - Я видел важные качества в Головине и решил вызвать его, чтобы проверить на более высоком уровне. Недавно видел его в деле и еще раз утвердился в своем мнении. Это полузащитник с воображением и техникой.

Напомним, ранее сообщалось, что Головиным интересуется "Ювентус", который готов начать переговоры по трансферу 22-летнего полузащитника уже на следующей неделе.