Евгений Марков: "Принял решение о переходе в "Динамо" после третьего звонка Хохлова"

Новичок "Динамо" Евгений Марков рассказал о причинах, по которым он решил перейти в московский клуб. Сегодня нападающий подписал контракт с бело-голубыми. Форвард будет играть под 7-м номером.

- На самом деле переговоры были довольно длительными, потому что "бело-голубые" заявили о своем желании приобрести меня еще по окончании первой части сезона, - цитирует пресс-служба "Динамо" Маркова. - Я долго думал, все взвешивал и, считаю, что принял правильное решение, подписав соглашение с "Динамо". Это клуб с большой историей, с тренером, который играл на высоком уровне и понимает футбол изнутри, и с большой армией болельщиков. Что немаловажно.

Что повлияло на мое окончательное решение? Третий телефонный звонок от Дмитрия Валерьевича Хохлова (главный тренер "Динамо" - прим. "СЭ"). Мы очень хорошо и конкретно тогда поговорили, после чего я принял твёрдое решение, что хочу связать свою судьбу с "Динамо".