Евгений Марков: "Мне нужно трудиться так же, как Смолов"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков в интервью "СЭ" отметил, что пока не может назвать себя игроком топ-уровня. Форвард в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2) сделал первый хет-трик сезона и вышел на третье место в бомбардирской гонке.

– В бомбардирской гонке вы делите третье-четвертое место с Промесом, у Кокорина и Смолова всего на гол больше, чем у вас. При этом говорите, что они топ-форварды, а вы – нет. Что еще нужно сделать, чтобы выйти на их уровень?

– Мне есть куда расти. Нужно прогрессировать, тренироваться, работать, и все будет хорошо. Взять того же Смолова – сейчас он топ, но в моем возрасте забил пару голов за несколько сезонов.

– Над ним тогда смеялись...

– Благодаря своей работе на тренировках Федор вышел на серьезный уровень и доказал всем, что не заслуживает насмешек. Мне нужно трудиться так же и забивать еще больше. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полная версия интервью Евгения Маркова