Евгений Кафельников: "В "Спартаке" нужна чистка. Неликвида очень много"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:1) поблагодарил красно-белых за сезон. "Спартак" в последнем туре упустил второе место и прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь команде в главный европейский турнир придется пробиваться через квалификацию.
– В любом случае,команде огромное спасибо за сезон-2017/18, – написал Кафельников в Твиттере. – Эмоции были разные, но позитивных было намного больше. Чистка нужна, неликвида в команде очень много. Радует тот факт, что отдыхать будут мало. Стыковые матчи уже начнутся в августе. Вперед "Спартак".
Бен Ричардс
Jean4. Оптимальный состав должен быть таким: Ребров, Комбаров, Максимович, Бокетти, Петкович, Рошу, Глушаков,Пашалич, Самедов, Зе Луиш, Давыдов
16:54
bvb1987
кафель иди унитазы чистить лучше)
16:49
Jean4
И чистка эта нужно прежде всего в рядах болельщиков, таких как паникер Кафель или нетрезвый Назаров.
16:43
maxolga
Комбар - осваивает Домодедово, Глуша- пьёт самогон!!!!
16:43
maxolga
Луиш первый!!!!
16:41
Mark Krass
Как он точно охарактеризовал любимую команду - неликвид. Это не игроки, не люди, а неликвид.))
16:41
alex-ls
ИЧи и куча россиян просто бесполезный хлам... :(
16:41