Евгений Кафельников: "В "Спартаке" нужна чистка. Неликвида очень много"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:1) поблагодарил красно-белых за сезон. "Спартак" в последнем туре упустил второе место и прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь команде в главный европейский турнир придется пробиваться через квалификацию.

– В любом случае,команде огромное спасибо за сезон-2017/18, – написал Кафельников в Твиттере. – Эмоции были разные, но позитивных было намного больше. Чистка нужна, неликвида в команде очень много. Радует тот факт, что отдыхать будут мало. Стыковые матчи уже начнутся в августе. Вперед "Спартак".