16:30 | Футбол — РФПЛ

Евгений Кафельников: "В "Спартаке" нужна чистка. Неликвида очень много"

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Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников после матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:1) поблагодарил красно-белых за сезон. "Спартак" в последнем туре упустил второе место и прямой выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Теперь команде в главный европейский турнир придется пробиваться через квалификацию.

– В любом случае,команде огромное спасибо за сезон-2017/18, – написал Кафельников в Твиттере. – Эмоции были разные, но позитивных было намного больше. Чистка нужна, неликвида в команде очень много. Радует тот факт, что отдыхать будут мало. Стыковые матчи уже начнутся в августе. Вперед "Спартак".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Бен Ричардс

Jean4. Оптимальный состав должен быть таким: Ребров, Комбаров, Максимович, Бокетти, Петкович, Рошу, Глушаков,Пашалич, Самедов, Зе Луиш, Давыдов

16:54

bvb1987

кафель иди унитазы чистить лучше)

16:49

Jean4

И чистка эта нужно прежде всего в рядах болельщиков, таких как паникер Кафель или нетрезвый Назаров.

16:43

maxolga

Комбар - осваивает Домодедово, Глуша- пьёт самогон!!!!

16:43

maxolga

Луиш первый!!!!

16:41

Mark Krass

Как он точно охарактеризовал любимую команду - неликвид. Это не игроки, не люди, а неликвид.))

16:41

alex-ls

ИЧи и куча россиян просто бесполезный хлам... :(

16:41

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