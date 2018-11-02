Евгений Кафельников: "Рианчо не очень правильный и корректный человек"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" отметил, что не считает исполняющего обязанности наставника красно-белых Рауля Рианчо правильным человеком для этой должности.

– Может быть, оставить Рианчо? Или вы в него совсем не верите?

– У меня много информации по поводу Рианчо… Не очень он, скажем так, правильный и корректный человек. Это даже видно сейчас по его эмоциям. Как можно так себя вести… У меня остался осадок. (Виталий Айрапетов)

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