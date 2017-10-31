16:03 | Футбол — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Изначально было понятно, что чемпионом России станет "Зенит"

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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников в интервью "СЭ" отметил, что выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов "Спартак" компенсирует неудачи в чемпионате России.

 
Евгений КАФЕЛЬНИКОВ vs Дмитрий КОМБАРОВ.Евгений Кафельников: "Я – дилетант, но Комбаров – по-прежнему самое слабое звено "Спартака"

– Как в целом оцениваете результаты "Спартака" в текущем сезоне?

 

– Безусловно, хотелось бы большего. Уверен, что все неудачи команды, которые были в первом круге, можно будет забыть, если команда выйдет из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Команда за первые 15 туров потеряла очков больше, чем за весь прошлый чемпионат.

– Ничего страшного.

– То есть шансы на чемпионство еще не потеряны?

– Изначально было понятно, что чемпионом России станет "Зенит". Я и сейчас в этом абсолютно уверен. Даже несмотря на то, что первый круг выиграл "Локомотив". В какой-то степени я даже удивлен лидерству железнодорожников. Не ожидал такого результата от команды. (Андрей СИЗЯКИН)

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