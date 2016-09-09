Евгений Гинер: "Матч ЦСКА - "Челси" может состояться летом 2017 года"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что товарищеский матч команды на новом стадионе против "Челси" может состояться летом 2017 года. Ранее Гинер сообщил, что встреча должна была пройти минувшим летом, но армейцы не успели вовремя сдать арену.

– Если бы успели, то сыграли бы с "Челси" уже 6 августа нынешнего года, – цитирует клубная пресс-служба Гинера. – Попрошу Романа Аркадьевича Абрамовича, чтобы игра состоялась в следующем году. К этому времени мы успеем обжиться в нашем новом доме, устраним мелкие недостатки. А на будущий год устроим большой праздник.

– Получается, что поединок с именитым английским клубом может состояться летом 2017-го?

– Совершенно верно.