Евгений Гинер: "У ЦСКА есть свой дом, и это навечно"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что новый армейский стадион – самый лучший для всех, кто имеет отношение к команде. Функционер сообщил, что выполнил все обещания перед поклонниками ЦСКА.

– "Нашим болельщикам очень хочется, чтобы у команды поскорее появился свой дом. Я это обещал и обязательно доведу дело до конца". Эти слова вы сказали мне в интервью летом 2012-го. Прошло четыре года, и вот настал день первого матча ЦСКА на новом стадионе.

– Да, это произошло. У команды, у наших болельщиков появился свой дом. Нет смысла лишний раз говорить, насколько это важно. Проделана очень большая работа, ее сможет оценить любой, кто придет на нашу новую арену. Мы начинаем здесь играть, и я с огромным удовольствием поздравляю всех с этим событием!

На сегодняшний день я выполнил все обещания перед болельщиками. Конечно, появятся новые цели, мы будем к ним идти. Останавливаться нельзя ни в коем случае, движение вперед должно быть всегда. Но сегодня я спокоен, поскольку никто меня не упрекнет, мол, где-то я что-то сказал и не сделал. Такого за мои 15 лет в ЦСКА не было ни разу. Любое серьезное достижение дается нелегко, будь то новый стадион, очередной чемпионский титул или что-то еще. Мы ставим задачи, стараемся их реализовать. Теперь у команды есть свой дом, и это навечно.

– Все действительно было очень непросто. Строительство по разным причинам затягивалось, сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Наконец, в какой-то момент случился прорыв, и дела пошли веселее.

– Вы правы. Если не ошибаюсь, это произошло в начале или летом 2013-го. Очень благодарен Сергею Семеновичу Собянину: мэр Москвы серьезно включился в строительство, неоднократно приезжал на стадион. Большую помощь оказал заместитель мэра Марат Хуснуллин. Думаю, все заметили, какими темпами шло строительство в последние два с половиной года. Еще раз большое спасибо всем, кто нам помогал, кто вложил в нашу новую арену сердце и душу. Когда трудишься с удовольствием и желанием, наверняка придешь к нужному результату.

Очень важная вещь – здесь отличная логистика. Необходимо, чтобы человек с комфортом добирался до стадиона, а потом легко мог его покинуть. Четыре станции метро в пешей доступности, остановка кольцевой железной дороги, которая откроется совсем скоро. Не думаю, что после матчей станции метро будут закрывать. Их несколько, и люди пойдут, куда им удобнее. Арена очень комфортно расположена и для тех, кто приезжает на личном транспорте.

– О многом говорит и реакция футболистов ЦСКА, которым довелось поиграть на лучших европейских аренах. Они в восторге от нового клубного стадиона.

– Я вам так отвечу. Он наш, и это значит: он – лучший. Свои дети всегда самые красивые, самые умные. Потому что они свои. Существует немало хороших стадионов. Здесь нет конкуренции, как на футбольном поле, поэтому сравнивать разные арены бессмысленно. Стадион ЦСКА лучше всех остальных именно для нас, и это главное. Важнее всего быть довольным тем, что имеешь.

– Первый матч в новом доме – особенное событие. Сколько же времени прошло, прежде чем армейцы вернулись на Песчанку?

– Да уж, поскитались мы немало. Хочу поблагодарить всех, кто нас приютил. И "Арену Химки", и старый динамовский стадион, и "Лужники". Люди старались, создавали нам все условия. Спасибо огромное!