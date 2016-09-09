Евгений Гинер: "С "Зенитом" на обмен домашними матчами договорились моментально"

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность в том, что на новом стадионе болельщики команды будут вести себя достойно. Также Гинер поблагодарил "Зенит" и "Оренбург" за то, что эти клубы согласились поменяться с армейцами домашними матчами.

– Чтобы принять на своем стадионе всех соперников в нынешнем сезоне, ЦСКА летом пять раз подряд отыграл на выезде. "Зенит" и "Оренбург", которые в августе изначально должны были приехать в гости к армейцам, легко согласились на обмен домашними матчами?

– С "Зенитом" договорились моментально. Немного сложнее было с "Оренбургом", поскольку в тот момент клуб не был уверен, что в августе ему разрешат сыграть на своем поле. Конечно, им хотелось принять чемпиона страны у себя. К счастью, все разрешилось, и наша команда уже съездила и в Оренбург, и в Санкт-Петербург. Благодарен этим клубам за то, что пошли нам навстречу.

– Оценить новую армейскую арену поклонники клуба смогли еще 23 августа, когда состоялась встреча руководства ЦСКА и команды с болельщиками. В этот день игрокам и тренерам также вручили золотые медали за победу в предыдущем чемпионате России.

– Если не ошибаюсь, на встречу пришли семь с лишним тысяч болельщиков. Больше, чем когда-либо. Все прошло отлично, запомнились очень правильные слова одного из наших поклонников. Он сказал: "Наш клуб и болельщики всегда были единой семьей". По сути, так оно и есть. Встреча лишний раз это подтвердила, мне все очень понравилось.

– Болельщики действительно сами будут обеспечивать безопасность на фанатской трибуне?

– Этим займутся стюарды, которых, в свою очередь, поклонники нашего клуба выберут из своих рядов. Я никогда не обманывал болельщиков и уверен, что таким же образом они относятся ко мне. А, значит, на нашем стадионе никогда не будет никаких потрясений и хамства. У себя дома никто гадить не станет. Наш дом станет очень уютным для всех, в том числе для женщин и детей, сюда обязательно будут приходить семьями.