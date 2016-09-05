17:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "Договорились провести первый матч на "Арене ЦСКА" против "Челси", но строители подвели"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что матч-открытие на новом клубном стадионе должен был быть сыгран против "Челси", но армейцы не успели вовремя сдать арену, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Отметим, что вчера состоялась первая игра на "Арене ЦСКА", в которой хозяева в рамках товарищеской встречи обыграли московское "Торпедо" (3:0). По техническим причинам матч прошел без зрителей.

– Договорились с "Челси", Абрамович пошел навстречу, – сказал Гинер. – Но не удалось вовремя сдать стадион. Строители подвели.

Напомним, что первая официальная игра на новом стадионе пройдет 10 сентября, в которой ЦСКА встретится с "Тереком" в 6-м туре чемпионата России.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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vitvk

Где-то я уже это слышал...По-моему в 2018 от Мутко про финал Германия-Испания на ,,Крестовом,,...

17:52

FePaSe

Когда "Спартак" играл матч открытия на своем стадионе с "Црвеной Звездой", гинер, с пеной у рта обещал, чуть-ли не с Барселоной сыграть на открытии "коневского" стадиона, а сыграл с "Торпедо" из третьего дивизиона при пустых трибунах. А теперь на строителей валит. Позорные кони!

17:52

Блудный Свин

Торпедо же раньше возле Спартака крутилось вроде?... очки ему регулярно поставляло...

17:51

П_о_в_а_р

Один матч открытия нельзя провести дважды.

17:48

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