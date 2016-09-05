Евгений Гинер: "Договорились провести первый матч на "Арене ЦСКА" против "Челси", но строители подвели"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что матч-открытие на новом клубном стадионе должен был быть сыгран против "Челси", но армейцы не успели вовремя сдать арену, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Отметим, что вчера состоялась первая игра на "Арене ЦСКА", в которой хозяева в рамках товарищеской встречи обыграли московское "Торпедо" (3:0). По техническим причинам матч прошел без зрителей.

– Договорились с "Челси", Абрамович пошел навстречу, – сказал Гинер. – Но не удалось вовремя сдать стадион. Строители подвели.

Напомним, что первая официальная игра на новом стадионе пройдет 10 сентября, в которой ЦСКА встретится с "Тереком" в 6-м туре чемпионата России.