Евгений Гинер: "За Мусу "Лестер" выплатил примерно 22 миллиона евро"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб может получить бонусы в зависимости от успехов экс-нападающего команды Ахмеда Мусы в "Лестере", сообщает клубная пресс-служба. Нигериец покинул армейский клуб минувшим летом, хотя мог переехать в Англию еще зимой.

– Ахмед Муса летом перешел из ЦСКА в "Лестер". Известно, что в ряды чемпионов Англии нападающий мог отправиться еще зимой, но остался, чтобы помочь армейцам выиграть чемпионат.

– Все наши ребята прекрасно знают: здесь их никогда не обманут. Мусе было обещано, что летом он уедет. Кроме того, мне кажется, что и самому Мусе лучше было переходить в другой клуб именно в межсезонье, а не во время зимней паузы по ходу чемпионата. Футболистов с такой высокой скоростью, с таким желанием двигаться вперед очень немного. Важно, что у Мусы правильный подход к делу, его не портят деньги и слава. Он остается тем же скромным парнем, который когда-то пришел в ЦСКА.

– Во сколько обошелся "Лестеру" трансфер Мусы?

– Примерно в 22 миллиона евро. Кроме того, к этой сумме могут добавиться бонусы.