Евгений Гинер: "Ради выступлений за сборную России Фернандес отказывался от вызова в сборную Бразилии"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил желание защитника команды Мариу Фернандеса выступать за сборную России. Бразилец, недавно получивший российское гражданство, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды. По планам футболист должен был принять участие в одной тренировке, но из-за травмы Фернандес только пообщался с представителями сборной.

– Мариу не раз говорил, что ему здесь очень нравится, – цитирует клубная пресс-служба Гинера. – Что переезд в Россию полностью его изменил, и он стал другим человеком. Футболист давно сделал заявление, что готов выступать за нашу сборную, и ради этого даже отказывался от вызова в национальную команду Бразилии. Важнее всего то, что Мариу хочет не просто отыграть у нас и уехать, он собирается здесь жить. Со временем, уверен, Мариу выучит русский язык и узнает нашу страну еще лучше.