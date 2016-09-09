Евгений Гинер: "Ради выступлений за сборную России Фернандес отказывался от вызова в сборную Бразилии"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил желание защитника команды Мариу Фернандеса выступать за сборную России. Бразилец, недавно получивший российское гражданство, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды. По планам футболист должен был принять участие в одной тренировке, но из-за травмы Фернандес только пообщался с представителями сборной.
– Мариу не раз говорил, что ему здесь очень нравится, – цитирует клубная пресс-служба Гинера. – Что переезд в Россию полностью его изменил, и он стал другим человеком. Футболист давно сделал заявление, что готов выступать за нашу сборную, и ради этого даже отказывался от вызова в национальную команду Бразилии. Важнее всего то, что Мариу хочет не просто отыграть у нас и уехать, он собирается здесь жить. Со временем, уверен, Мариу выучит русский язык и узнает нашу страну еще лучше.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/evgeny-giner-teper-u-pfk-cska-est-svoj-dom-i-eto-navechno/
Мамелюк
Глеб, а ты вообще футбол смотришь?
20:01
Глеб
shpasic О бразильском языке я слышу впервые, хотя Юре, конечно же виднее)))
19:58
shpasic
Глеб, у Жиркова спроси, на каком языке бразильцы говорят. он сам говорил, что с Роберто Карлосом на бразильском общался)
19:48
Глеб
shpasic Бразильцы на португальском разговаривают. Видимо на нем, он и говорил)))
19:31
Komendant1
Во сказочник Гинер!
19:28
shpasic
интересно, на каком языке он это говорил, не иначе как на БРАЗИЛЬСКОМ))))
19:25
Ботаникум
А эту Марию кто-то звал в сборную Бразилии??? Наверное, сам Пеле!... И насчёт русского языка согласен с Глеб.
19:17
Глеб
Великолепная сборная. Игрок сборной России не знает язык страны за которую он играет. Вопрос: Если он так хотел играть за Россию, то почему за столько лет проживания в нашей стране он не удосужился выучить наш язык? И как-то сомнительно мне, что он отказывался от вызовов в сборную Бразилии. Откровенно говоря, таких Фернандесов у нас своих в каждом клубе имеется не один и не два
19:09