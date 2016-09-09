18:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "Ради выступлений за сборную России Фернандес отказывался от вызова в сборную Бразилии"

0
0
0
8

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил желание защитника команды Мариу Фернандеса выступать за сборную России. Бразилец, недавно получивший российское гражданство, был вызван на сентябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды. По планам футболист должен был принять участие в одной тренировке, но из-за травмы Фернандес только пообщался с представителями сборной.

– Мариу не раз говорил, что ему здесь очень нравится, – цитирует клубная пресс-служба Гинера. – Что переезд в Россию полностью его изменил, и он стал другим человеком. Футболист давно сделал заявление, что готов выступать за нашу сборную, и ради этого даже отказывался от вызова в национальную команду Бразилии. Важнее всего то, что Мариу хочет не просто отыграть у нас и уехать, он собирается здесь жить. Со временем, уверен, Мариу выучит русский язык и узнает нашу страну еще лучше.

Опрос

Как вы относитесь к тому, что Мариу Фернандес может сыграть за сборную России?
голосовать

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/evgeny-giner-teper-u-pfk-cska-est-svoj-dom-i-eto-navechno/

0
0
0
Материалы сюжета: Легионер для сборной России

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

Мамелюк

Глеб, а ты вообще футбол смотришь?

20:01

Глеб

shpasic О бразильском языке я слышу впервые, хотя Юре, конечно же виднее)))

19:58

shpasic

Глеб, у Жиркова спроси, на каком языке бразильцы говорят. он сам говорил, что с Роберто Карлосом на бразильском общался)

19:48

Глеб

shpasic Бразильцы на португальском разговаривают. Видимо на нем, он и говорил)))

19:31

Komendant1

Во сказочник Гинер!

19:28

shpasic

интересно, на каком языке он это говорил, не иначе как на БРАЗИЛЬСКОМ))))

19:25

Ботаникум

А эту Марию кто-то звал в сборную Бразилии??? Наверное, сам Пеле!... И насчёт русского языка согласен с Глеб.

19:17

Глеб

Великолепная сборная. Игрок сборной России не знает язык страны за которую он играет. Вопрос: Если он так хотел играть за Россию, то почему за столько лет проживания в нашей стране он не удосужился выучить наш язык? И как-то сомнительно мне, что он отказывался от вызовов в сборную Бразилии. Откровенно говоря, таких Фернандесов у нас своих в каждом клубе имеется не один и не два

19:09

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ