Евгений Бушманов: "Отставка Карреры не нужна"

Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов выразил мнение, что, несмотря на последние неудачные результаты, красно-белым сейчас не нужны радикальные перемены. Напомним, что москвичи потерпели три поражения подряд: от "Урала" (1:2) и "Ахмата" в РФПЛ, а также от "Тосно" (1:1, пен. – 4:5) в полуфинале Кубка России.

– Отставка сейчас Карреры не нужна, у меня сохраняется доверие к тренеру, – сказал Бушманов. – Под его руководством команда выиграла прошлый чемпионат, в этом сезоне боролась за чемпионство, а сейчас продолжает претендовать на выход в Лигу чемпионов.

– А стоит ли оставлять Карреру на следующий сезон, если "Спартак" не попадет в Лигу чемпионов?

– Рано говорить о каких-то итогах, потому что играть еще три тура. В футболе, как и в жизни, все быстро меняется. До этого у "Спартака" была серия, когда команда не знала неудач в семнадцати матчах. Если будут выиграны три последних матча, все по-другому заговорят.

– Как выбираться из трудной психологической ситуации?

– Тренер и футболисты прекрасно понимают, что результат трех последних встреч никого не устраивают. Но получится ли исправить ситуацию, увидим в следующих играх. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)