Эванс Кангва: "Кокорин - лучший форвард России"

Нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва в интервью "СЭ" отметил, что забивать много мячей в клубе-гранде, где ты постоянно испытываешь очень серьезное давление со всех сторон – дорогого стоит. Замбиец также добавил, что считает игрока "Зенита" Александра Кокорина лучшим форвардом в России.

– После вашего победного гола в ворота "Зенита" одноклубники не говорили вам, что вы круче Кокорина?

– Нет, такого не было. Я уже и не помню, как меня поздравляли. Просто подбодрили. А с Кокориным мы все-таки отличаемся – по большому счету играем на разных позициях. Кстати, именно его я считаю, пожалуй, лучшим форвардом в России. Забивать много мячей в клубе-гранде, где ты постоянно испытываешь очень серьезное давление со всех сторон – дорогого стоит.

– В "Ахмате" играет сенегальский нападающий Мбенг. Когда он забил "Спартаку" ему подарили автомобиль. Ждали чего-то подобного от "Арсенала"?

– Ха! Не знаю. Не знаю. Может быть, надо спросить у руководства клуба?

– Спросите при встрече?

– Ну... Не готов сказать (улыбается). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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