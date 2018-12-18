"Это просто позор, ваша честь!" Гнев Мамаева и смех Кокориных. Видео

В сети появилось видео, снятое сразу после оглашения решения Мосгорсуда оставить в силе продление срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, брата форварда Кирилла Кокорина и друга полузащитника, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого до 8 февраля 2019 года.

На нем Мамаев говорит, что больше ничего не хочет обжаловать и называет это решение позором. Братья Кокорины смеются и обращаются к судье "Ваша честь".

– Это просто позор. Я вот что могу вам сказать. И больше ничего я обжаловать не хочу, – заявил Мамаев. – Это просто позор. Можете отключить аудио. И все. Больше ничего не надо.

– Мы вам все уже ответили уже, ваша судья, – добавил Кокорин и поправился. – Ваша честь. Ваша честь! (Смеется вместе с братом.)

Напомним, что 5 декабря Тверской районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста футболистам до 8-го февраля и принял решение его удовлетворить. Защита футболистов подала апелляции на это решение суда, но Мосгорсуд отклонил ее.

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО. Апелляция отклонена. Live!