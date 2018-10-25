Ещенко признался в любви своей жене

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в Инстаграме опубликовал фотографию своей жены и признался ей в любви.

- Моя любовь, моя жизнь, - написал футболист.

Пользователи оценили фотографию, а также пожелали Ещенко возвращения в основной состав "Спартака":

- Знойная женщина, мечта поэта !!! - написал valerasupertrener.

- Андрей, удачи и здоровья Вам !!! - такой комментарий оставил fuksel_fcsm.

- Андрей, желаю тебе крепкого мужицкого спортивного здоровья, здоровья всей твоей семье. Надеюсь в скором времени увидеть тебя в основном составе, ты боец, - написал maxim_agishev.

- Я думаю, Андрюха не виноват в том, что случилось, - так прокомментировал это фото spartak_irkutsk.

Напомним, Ещенко был отправлен в дубль после скандала вокруг лайков под постом известного актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, содержавшим критику бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянец был отправлен в отставку 22 октября, а Ещенко приступил к тренировкам с основным составом, однако не полетел с командой в Глазго на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс".

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