Защитник "Спартака" Андрей Ещенко передал экспонаты для музея "Спортивная слава Приангарья" для стенда "Московский "Спартак" в Иркутске". 33-летний россиянин является воспитанником иркутского "Зенита".

- В Иркутск я всегда приезжаю с хорошим настроением, с улыбкой, чтобы увидеть знакомых и друзей, а также отдохнуть и получить положительные эмоции, – приводит пресс-служба министерства Иркутской области слова Ещенко. – "Спартак" – это народная команда, и когда ты выезжаешь в ту же Тулу, где собирается 20 тысяч зрителей, из них 15 тысяч болельщики "Спартака", в этом и заключается спартаковский дух.