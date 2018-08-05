Эрнандес может дебютировать за ЦСКА в матче с "Ростовом"

Новичок ЦСКА Абель Эрнандес может дебютировать за клуб в матче 2-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает официальный сайт премьер-лиги. Армейцы включили 27-летнего уругвайца в заявку на матчи РПЛ под 11-м номером.

Напомним, южноамериканский форвард перешел в ЦСКА 1 августа на правах свободного агента. Его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2021 года.

ЦСКА – "Ростов": Российская премьер-лига, 2-й тур, 5 августа 2018 года, онлайн-трансляция матча в 19.00 (по московскому времени)

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