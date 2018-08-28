"Енисей" – "Крылья Советов". Реакция члена совета директоров самарцев на судейский скандал

Член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин признал, что у клуба нет возможностей, чтобы обжаловать действия арбитров матча 5-го тура РПЛ против "Енисея" (0:1). После окончания встречи главный тренер самарцев Андрей Тихонов подверг работу рефери резкой критике.

– У нас нет механизмов, чтобы принять меры, сейчас по регламенту запрещено опротестовывать судейство, – сказал Шляхтин. – Игра прошла, тему закрыли, теперь уже ничего не поделать, живем дальше.

– Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров принес извинения Тихонову за слова о сыне тренера Михаиле – "везде за собой таскает", сказанные после финального свистка. Как считаете, инцидент исчерпан?

– Про извинения я не слышал, но это их личные отношения. (Никита АРМАНД)

Александр Егоров: "Тихонов везде своего сына таскает. И не надо мне ничего про родственные связи говорить"