Экс-скаут "Арсенала": "30 миллионов евро - адекватная цена за Промеса"

Павел Кучеров, работавший в скаут-системе "Арсенала" и "Эвертона", считает, что Квинси Промесу необходимо переходить из "Спартака" в "Саутгемптон". По его словам, чем быстрее голландец уедет в Британию, тем скорее он сможет попасть в тот клуб, о котором мечтает.

– Промесом интересовался "Саутгемптон", сначала предлагая 25, затем и почти 30 миллионов евро. Решение во многом зависело от самого Квинси, и он сказал, что счастлив в "Спартаке". Почему не рискнул?

– Если говорить только о футбольной составляющей, то голландец мог посчитать, что "Саутгемптон" – не самый сильный клуб для его статуса. Кроме того, не сомневаюсь, что в Москве условия контракта лучше, чем у "святых", а чтобы идти на понижение, нужна команда более высокого уровня. Вопрос в другом.

– В чем же?

– Пока топ-клубы Англии по поводу Промеса не проснулись – предложений оттуда нет. Пути два – оставаться в "Спартаке" и доказывать, что стоишь приглашения от большой команды или перейти в коллектив скромнее, но там обратить на себя внимание.

– Как Квинси, по вашему мнению, лучше поступить?

– Уже говорил и готов повторить: чем быстрее он уедет в Британию, тем скорее сможет попасть в тот клуб, о котором мечтает. Напрямую из России это сделать непросто.

– То есть идеал – переход в "Саутгемптон"?

– Да. Там можно развиваться и хорошо играть. Полтора классных сезона там – и появится шанс на трансфер в "Ливерпуль" или "Тоттенхэм".

– Но Саутгемптон по сравнению с Москвой – деревня…

– Во всех отношениях. Это играет свою роль, и если Квинси считает, что через три месяца получит более выгодное предложение, то он прав. "Спартак" дает шанс засветиться в еврокубках, возможно, в Лиге чемпионов.

– 30 миллионов евро за Квинси – адекватная цена?

– Да, абсолютно. (Сергей ЕГОРОВ)