Егор Титов: "Федун – человек с юмором, он все воспринимает более чем адекватно"

Легенда и бывший тренер "Спартака" Егор Титов подчеркнул, что его не удивила самоирония владельца клуба Леонида Федуна. Красно-белые завоевали чемпионство впервые с 2001 года.

– А вас лично заставила улыбнуться самоирония Леонида Арнольдовича, когда он сказал, что больше не является "Нольтрофеичем"?

– Леонид Арнольдович человек с юмором. Нисколько не удивился его фразе. Он все воспринимает более чем адекватно.

– Дмитрий Аленичев через месяц после своего увольнения в интервью "СЭ" сказал, что хотел бы пожать руку Федуну и поблагодарить за приглашение на тренерский мостик. У вас такое же желание?

– С удовольствием бы это сделал. Но прежде всего хочется его поздравить с золотом. А то уже какие-то ярлыки на него нацепили… Наконец-то он стал чемпионом. Большая заслуга Арнольдовича в победе "Спартака"! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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