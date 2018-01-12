Егор Титов: "Если "Локомотив" обыграет "Спартак", то на 90 процентов - уже чемпион"

Экс-капитан "Спартака", который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в красноярском "Енисее", Егор Титов в интервью "СЭ" признался, что удивлен 8-очковым отрывом "Локомотива"​ от ближайшего преследователя в турнирной таблице чемпионата России. Тем не менее, он верит в успех своей бывшей команды.

- Перейдем к чемпионату России. Удивлены лидерству "Локо"?

- Если только отрывом - плюс 8 очков. А так команда играла стабильнее всех, не пробуксовывала. Случались осечки, но единичные.

- Какие шансы на то, что "Спартак" догонит лидера?

- Осталось 10 туров, в которых железнодорожникам надо три проиграть, а преследователи должны во всех победить. Но самый главный матч - "Локо" - "Спартак" сразу после перерыва. Если хозяева побеждают, то на 90 процентов - уже чемпионы. Но я на перспективы красно-белых смотрю с оптимизмом. (Сергей ЕГОРОВ)

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