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03:27 | Футбол — РФПЛ

Эдер: "Жена сказала: "Все правильно, едем в Россию". И я поставил подпись"


Новичок "Локомотива" Эдер отметил, что с нетерпением ждал момент, когда решится вопрос с его переходом. Нападающий, который будет выступать за столичную команду на правах аренды до конца сезона, пообещал оправдать ожидания болельщиков.

- Я счастлив стать частью "Локомотива". Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник все решилось, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Эдера. - Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом "Локомотива". Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: "Все правильно, едем в Россию". И я поставил подпись.

- В чемпионате России к тебе будет приковано особое внимание. Не в каждой команде чемпион Европы. 

- Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков "Локо", но и сборной Португалии. Приятно было узнать, что в России симпатизируют моей сборной. В соцсетях мне уже пишут приветствия. 

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/16128

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