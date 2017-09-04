Эдер: "Семин посоветовал мне жить поближе к базе "Локомотива"

Нападающий "Локомотива" Эдер в интервью пресс-службе железнодорожников сообщил о том, что процесс адаптации в новом клубе проходит хорошо. По словам форварда, перешедшего из "Лилля", партнеры по команде помогают ему обжиться.

- Вы не раз говорили, что перед подписанием соглашения советовались с Марко Башей и Фернандешем, - вопрос Эдеру.

- Да, я задавал достаточно стандартные вопросы: о стране, клубе, культуре и людях. Мне тоже было это интересно. Марко был в "Локо" уже достаточно давно, но мы близко дружили в "Лилле", и он стал тем человеком, который мог дать мне первую подсказку и представление о клубе. Марко меня заверил: тебе понравится и город, и клуб. Ману только подтвердил слова Марко. Он обрадовался моему приезду: сказал, что это будет хорошо и для меня, и для команды.

- Расскажите о первых днях в "Локо".

- Адаптация проходит просто отлично! Все ребята помогают мне обжиться, почувствовать себя дома. В ходу английский и французский языки, словом, меня понимают. И, конечно, Ману и Гильерме помогают мне освоиться, ведь они говорят на португальском. На сборах двухразовые тренировки - это то, что сейчас мне необходимо. Сейчас нужно скорее набрать форму. Тренеры и весь персонал помогают мне, тут собраны отличные игроки. Словом, все супер.

- Вы уже успели пообщаться с тренерским штабом?

- Да, главный тренер рассказал о том, как играет команда, какие задачи он ставит перед игроками. Немного об истории клуба поговорили. Тренер требует, чтобы мы работали как команда - все вместе обороняются, вместе нападают. Также рассказал об особенностях жизни в Москве, о ее пробках. Это был один из первых вопросов, которые я задавал всем сотрудникам клуба, как прилетел. Было интересно, правда ли, что все настолько ужасно (смеется). Семин посоветовал мне жить поближе к базе.