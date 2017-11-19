Дзюба забил первый гол в чемпионате-2017/18. До цели Манчини – 16 мячей

Форвард "Зенита" Артем Дзюба провел пятый мяч сине-бело-голубых в домашнем матче 17-го тура премьер-лиги с "Тосно".

Для нападающего это всего лишь второй гол в сезоне в 22-й встрече и первый в чемпионате России-2017/18. Ранее Дзюба отличился в выездной игре группового раунда Лиги Европы с "Вардаром" (5:0) 14 сентября, когда с помощью Александра Кокорина забил третий гол гостей.

На счету Кокорина в этом сезоне – 17 голов. В чемпионате России в его активе после мяча в ворота "Тосно" – 9 точных ударов, еще 8 голов он забил в 8 матчах Лиги Европы (вместе с отборочными раундами).

Вместе с тем паре форвардов невского клуба до 35 мячей, обозначенных в качестве цели на сезон главным тренером "Зенита" Роберто Манчини, осталось забить еще 16 раз.

Трансляция матча "Зенит" – "Тосно"