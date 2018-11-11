Дзюба покинул поле в матче ЦСКА - "Зенит". Это колено?

Форвард "Зенита" Артем Дзюба получил повреждение в матче 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

Футболист покинул поле, прихрамывая при этом, на 72-й минуте матча. После обмена рукопожатиями с главным тренером Сергеем Семаком игрок отправился в раздевалку.

В четверг нападающий не выходил на поле во встрече 4-го тура Лиги Европы с "Бордо" (1:1). В тот же день официальный Твиттер сборной России упомянул Дзюбу в числе футболистов, получивших травмы в преддверии товарищеской игры с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матча Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна).

Сегодня капитан национальной команды начал последнюю встречу РПЛ перед паузой на матчи сборных с первых минут.

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