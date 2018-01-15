"Дзюба не поехал на сбор "Зенита" только по медицинским причинам". Малафеев - о форварде

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" сказал, что в ходе медицинского обследования у нападающего Артема Дзюбы были выявлены проблемы со здоровьем. В понедельник, 15 января, форвард, защитники Иван Новосельцев и Александр Анюков, а также полузащитник Олег Шатов не вошли в число игроков, которые отправились на сбор основного состава сине-бело-голубых в ОАЭ.

- С Дзюбой сложилась такая ситуация: после медицинского обследования у него были выявлены кое-какие проблемы со здоровьем, - сказал Малафеев. - Мы его отправляем в аккредитованную клинику ФИФА.

- То есть Дзюба отсутствует на сборе только по медицинским показаниям, а не по игровым причинам?

- Только по медицинским. Мы заботимся о здоровье наших футболистов. Они должны быть полностью готовы. Если есть какие-то проблемы - их нужно убрать, чтобы не было никаких сомнений в их здоровье. Дорожим каждым игроком.

- Получается, что из тех игроков основы, которые не полетели на первый сбор, с "Зенитом-2" не будет работать только Дзюба, который в ближайшее время отправится на лечение?

- Да, информация именно такая. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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