Дзюба - Джикии: "Не вешай нос и вернись еще сильнее!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пожелал выздоровления защитнику "Спартака" Георгию Джикии. Игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и может пропустить чемпионат мира-2018.
"Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек! И, самое главное, ты боец на поле и за пределами его! Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!", - написал Дзюба в Инстаграме.
Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны!хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения!я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек!!!и, самое главное, ты боец на поле и за пределами его!прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя!!!много людей сейчас переживают за тебя и верят!удачи, обнял!!!!! ты сильный!
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Давыдовскис
Молодец Артём! Настоящая игроцкая солидарность!
02:18
Массарагж
Спасибо Тема. Алаверды.
01:09
top220
Неожиданно. Если так,то уважение Дзюбе!
00:53
Kot, kotoryi
Ну, Зюба! Не ожидал!!! Молорик!
00:42