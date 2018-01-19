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Дзюба - Джикии: "Не вешай нос и вернись еще сильнее!"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пожелал выздоровления защитнику "Спартака" Георгию Джикии. Игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и может пропустить чемпионат мира-2018.

"Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны, хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек! И, самое главное, ты боец на поле и за пределами его! Прошу, не вешай нос и вернись еще сильнее и круче самого себя! Много людей сейчас переживают за тебя и верят! Удачи, обнял! Ты сильный!", - написал Дзюба в Инстаграме.

 

Дорогой Биджо, несмотря на то, что мы в разных командах и по разные стороны!хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения!я очень тепло к тебе отношусь и знаю какой ты добрый и порядочный человек!!!и, самое главное, ты боец на поле и за пределами его!прошу, не вешай нос и вернись ещё сильнее и круче самого себя!!!много людей сейчас переживают за тебя и верят!удачи, обнял!!!!! ты сильный!

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 18, 2018 at 1:08 PST

Крик, колено, скорая. Травма Джикии. Подробности //
"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было //
"Спартак": у Джикии разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция //
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Давыдовскис

Молодец Артём! Настоящая игроцкая солидарность!

02:18

Массарагж

Спасибо Тема. Алаверды.

01:09

top220

Неожиданно. Если так,то уважение Дзюбе!

00:53

Kot, kotoryi

Ну, Зюба! Не ожидал!!! Молорик!

00:42