"Спартак": у Джикии разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция

На 15-й минуте контрольной встречи "Спартак" – "Шанхай Шанган" (0:1), которая состоялась в четверг в Дубае, центральный защитник красно-белых Георгий Джикия получил серьезную травму и покинул поле на носилках.

После чего в сопровождении главы медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова отправился в госпиталь на обследование. Оно показало, что у Джикии разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, информирует пресс-служба красно-белых.

По словам Вартапетова, защитнику потребуется операция. О сроках восстановления Джикии будет известно позднее. В настоящее время защитник находится в отеле "Джебел Али Палм Три Корт", где базируется на сборе "Спартак".

Крик, колено, скорая. Травма Джикии. Подробности //

"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было