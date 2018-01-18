23:31 18 января | Футбол — РФПЛ

"Спартак": у Джикии разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция

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На 15-й минуте контрольной встречи "Спартак" – "Шанхай Шанган" (0:1), которая состоялась в четверг в Дубае, центральный защитник красно-белых Георгий Джикия получил серьезную травму и покинул поле на носилках.

После чего в сопровождении главы медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова отправился в госпиталь на обследование. Оно показало, что у Джикии разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, информирует пресс-служба красно-белых.

По словам Вартапетова, защитнику потребуется операция. О сроках восстановления Джикии будет известно позднее. В настоящее время защитник находится в отеле "Джебел Али Палм Три Корт", где базируется на сборе "Спартак".

Крик, колено, скорая. Травма Джикии. Подробности // 
"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-01-18-dzhikii_predstoit_operatsiya/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Нефилим

Все, приплыли, теперь минимум до августа. Связки оооочень плохо срастаются, потому что там крайне скудное кровообращение.

01:46

Lennon

mas7er считая Тигиева это 4 кресты за полгода

00:55

Lebedos

Очень обидно! потеря серьезная:(( то Зоба теперь Джикия

00:33

mas7er

Вы знаете еще хоть один клуб с 3 крестами за половину сезона? Я - нет.

00:33

Островзаячий

Ждём РАБИНЕРА.

00:22

snapdragon625

Жора держись!

00:14

KARIMOFF

Согласен- для сборной он очень нужен!!!! спартак и так просрёт..и без него..

00:05

RW.irk

Ну ладно ещё Спартак, как-нибудь потихоньку доиграет до мая. А вот для сборной совсем печаль печальная...

23:43 18 января

webadmin

Жесть. Удачной операции и скорейшего возвращения!

23:38 18 января