"Спартак": у Джикии разрыв передней крестообразной связки, ему предстоит операция

На 15-й минуте контрольной встречи "Спартак" – "Шанхай Шанган" (0:1), которая состоялась в четверг в Дубае, центральный защитник красно-белых Георгий Джикия получил серьезную травму и покинул поле на носилках.
После чего в сопровождении главы медицинского департамента клуба Михаила Вартапетова отправился в госпиталь на обследование. Оно показало, что у Джикии разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, информирует пресс-служба красно-белых.
По словам Вартапетова, защитнику потребуется операция. О сроках восстановления Джикии будет известно позднее. В настоящее время защитник находится в отеле "Джебел Али Палм Три Корт", где базируется на сборе "Спартак".
Крик, колено, скорая. Травма Джикии. Подробности //
"Только ты ездил в Италию, теперь я". Травма Джикии: как это было
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-01-18-dzhikii_predstoit_operatsiya/
Нефилим
Все, приплыли, теперь минимум до августа. Связки оооочень плохо срастаются, потому что там крайне скудное кровообращение.
01:46
Lennon
mas7er считая Тигиева это 4 кресты за полгода
00:55
Lebedos
Очень обидно! потеря серьезная:(( то Зоба теперь Джикия
00:33
mas7er
Вы знаете еще хоть один клуб с 3 крестами за половину сезона? Я - нет.
00:33
Островзаячий
Ждём РАБИНЕРА.
00:22
snapdragon625
Жора держись!
00:14
KARIMOFF
Согласен- для сборной он очень нужен!!!! спартак и так просрёт..и без него..
00:05
RW.irk
Ну ладно ещё Спартак, как-нибудь потихоньку доиграет до мая. А вот для сборной совсем печаль печальная...
23:43 18 января
webadmin
Жесть. Удачной операции и скорейшего возвращения!
23:38 18 января