Дзюба, Анюков и Шатов тренировались с "Зенитом-2"

В Удельном парке прошла очередная тренировка "Зенита-2", в занятии снова приняли участие нападающий Артем Дзюба, хавбек Олег Шатов и защитник Александр Анюков. Другой игрок обороны Иван Новосельцев с дублем не тренировался.

Напомним, что четверо футболистов не были включены в состав, который улетел на первый сбор в Дубай. Отсутствие Дзюбы заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев объяснил медицинскими причинами и сообщил, что нападающий будет направлен в клинику, сертифицированную ФИФА.

Тем не менее, Дзюба остался в Петербурге и, вместе с Анюковым и Шатовым принял участие в первой тренировке "Зенита-2" в этом году, которая прошла 18 января. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"Руки прочь от Дзюбы". Как Дзюба и Шатов тренировались с "Зенитом-2"