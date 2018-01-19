17:25 | Футбол — РФПЛ

Дзюба, Анюков и Шатов тренировались с "Зенитом-2"

Нападающий "Зенита" Артем ДЗЮБА (слева). Фото AFP
Нападающий "Зенита" Артем ДЗЮБА (слева). Фото AFP
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В Удельном парке прошла очередная тренировка "Зенита-2", в занятии снова приняли участие нападающий Артем Дзюба, хавбек Олег Шатов и защитник Александр Анюков. Другой игрок обороны Иван Новосельцев с дублем не тренировался.

Напомним, что четверо футболистов не были включены в состав, который улетел на первый сбор в Дубай. Отсутствие Дзюбы заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев объяснил медицинскими причинами и сообщил, что нападающий будет направлен в клинику, сертифицированную ФИФА.

Тем не менее, Дзюба остался в Петербурге и, вместе с Анюковым и Шатовым принял участие в первой тренировке "Зенита-2" в этом году, которая прошла 18 января. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"Руки прочь от Дзюбы". Как Дзюба и Шатов тренировались с "Зенитом-2"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Митяй Антибомж

Где вы там сборников увидели? Анюков уже бывший. Остальные мимошные.

18:28

Ya Santey

очень патриотично! уничтожают сборную.

18:02

Бармалей3000

Позор руководству клуба игроки сборной должны тренироваться на низком уровня лайт!!!

17:59