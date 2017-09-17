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13:37 | Футбол — РФПЛ

Джикия вывел "Спартак" вперед в матче против "Тосно"

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно". Игрок обороны красно-белых поразил ворота команды из Ленинградской области на 35-й минуте встречи, воспользовавшись чередой рикошетов в штрафной соперника.

Для Джикии этот мяч стал первым в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Текстовая трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
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jaroshik

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