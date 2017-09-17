Джикия вывел "Спартак" вперед в матче против "Тосно"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно". Игрок обороны красно-белых поразил ворота команды из Ленинградской области на 35-й минуте встречи, воспользовавшись чередой рикошетов в штрафной соперника.
Для Джикии этот мяч стал первым в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #ТосноСпартак 0:1 35' Георгий Джикия pic.twitter.com/w8RRaMj4fG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
jaroshik
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13:48