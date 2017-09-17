Джикия вывел "Спартак" вперед в матче против "Тосно"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно". Игрок обороны красно-белых поразил ворота команды из Ленинградской области на 35-й минуте встречи, воспользовавшись чередой рикошетов в штрафной соперника.

Для Джикии этот мяч стал первым в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

Текстовая трансляция матча "Тосно" - "Спартак"