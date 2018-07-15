Джикия - в запасе "Спартака" на матч с "Пролетером", Глушаков - в "старте", Боккетти - капитан

Стал известен стартовый состав "Спартака" на товарищеский матч с сербским клубом "Пролетер". В запас красно-белых попал защитник Георгий Джикия, который восстановился после тяжелой травмы.
С капитанской повязкой команду выведет защитник Сальваторе Боккетти. Хавбек Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров также включены в стартовый состав.
На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Фернанду, Тимофеев, Глушаков, Ташаев, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Терешкин, Петкович, Мамин, Джикия, Рассказов, Еременко, Игнатов, Попов, Ломовицкий, Луиз Адриану, Ханни.
Матч "Спартак" – "Пролетер" начнется в 14:00 по московскому времени.
🔴⚪️ Состав на матч #Спартак 🇷🇺 - @nsfkproleter 🇷🇸. Георгий Джикия в запасе! 💪🏻– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 июля 2018 г.
Трансляция в 14:00 (мск):
📺 https://t.co/NYRkLvY4Oq
📱 мобильное приложение #СпартакПролетер #Day10#КрасноБелыеВАвстрии 🇦🇹 pic.twitter.com/AwfSJWo4Bk