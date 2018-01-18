Джикия самостоятельно дошел до кареты скорой помощи. Видео

Защитник "Спартака" Георгий Джикия при помощи костылей дошел до кареты скорой помощи, после чего был отправлен в больницу. Футболист получил повреждение во время товарищеского матча с "Шанхай Шанган" в рамках первого зимнего сбора в Дубае.

При падении 24-летний защитник сборной России издал крик, а потом держался за колено и не сдерживал слезы. Спартаковец покинул поле на носилках, его унесли к машине скорой помощи. Футболист был заменен на Сальваторе Боккетти.

