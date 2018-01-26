"Джи, ну тебя не хватает вообще". Ананидзе и Самедов скучают по Джикии

Полузащитники "Спартака" Джано Ананидзе и Александр Самедов записали видео в поддержку защитника клуба Георгия Джикии. Игрок сборной России получил травму крестообразных связок в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и ориентировочно выбыл на полгода.
"Джи-и, ну тебя не хватает вообще", - манерно произнес Ананидзе.
"Ну да-а", - вторил ему Самедов.
Ребята очень скучают по Джикии 😄 pic.twitter.com/0ci6OPQo7d– СЭ Спартак (@spartak_se) 25 января 2018 г.
DMF
Сколько уж можно новостей про пупсиков?)))
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