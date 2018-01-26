"Джи, ну тебя не хватает вообще". Ананидзе и Самедов скучают по Джикии

Полузащитники "Спартака" Джано Ананидзе и Александр Самедов записали видео в поддержку защитника клуба Георгия Джикии. Игрок сборной России получил травму крестообразных связок в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и ориентировочно выбыл на полгода.

"Джи-и, ну тебя не хватает вообще", - манерно произнес Ананидзе.

"Ну да-а", - вторил ему Самедов.