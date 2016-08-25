19:58 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Джано Ананидзе: "Хочется уйти на перерыв в хорошем настроении"

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Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе в преддверии матча 5-го тура премьер-лиги с "Анжи" (28 августа) отметил важность победы в этой встрече. По словам грузинского хавбека, красно-белым очень хочется уйти на перерыв на матчи сборных в статусе лидера первенства.

­Конечно, хочется уйти­ на перерыв в хорошем­ настроении, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Ананидзе. – Ну а для это­го надо достойно сыгр­ать в Махачкале. Могу­ себе представить, с ­каким желанием победи­ть выйдут на игру хоз­яева поля. Во-первых,­ на "Спартак" все ком­анды настраиваются по­-особенному. Во-вторы­х, мы приезжаем в сто­лицу Дагестана в роли лидера первенс­тва. И еще наверняка­ махачкалинцы помнят­ о том, с каким счето­м завершилась наша по­следняя встреча прошл­ого сезона. Но мы ко ­всему этому должны бы­ть готовы!

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/93393/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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takker67

Казалось бы,у Спартака сейчас идеальная ситуация-кончилась байда с Бердыевым(игроки должны быть спокойны)плюс нет еврокубков,но,черт возьми,ровно год назад было также при Аленичеве.

09:48

Evgeniy_94

Жано, а как насчёт в Ростов вернуться, с Баварией порубиться ?

20:54 25 августа

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