Джано Ананидзе: "Хочется уйти на перерыв в хорошем настроении"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе в преддверии матча 5-го тура премьер-лиги с "Анжи" (28 августа) отметил важность победы в этой встрече. По словам грузинского хавбека, красно-белым очень хочется уйти на перерыв на матчи сборных в статусе лидера первенства.
– Конечно, хочется уйти на перерыв в хорошем настроении, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Ананидзе. – Ну а для этого надо достойно сыграть в Махачкале. Могу себе представить, с каким желанием победить выйдут на игру хозяева поля. Во-первых, на "Спартак" все команды настраиваются по-особенному. Во-вторых, мы приезжаем в столицу Дагестана в роли лидера первенства. И еще наверняка махачкалинцы помнят о том, с каким счетом завершилась наша последняя встреча прошлого сезона. Но мы ко всему этому должны быть готовы!
takker67
Казалось бы,у Спартака сейчас идеальная ситуация-кончилась байда с Бердыевым(игроки должны быть спокойны)плюс нет еврокубков,но,черт возьми,ровно год назад было также при Аленичеве.
09:48
Evgeniy_94
Жано, а как насчёт в Ростов вернуться, с Баварией порубиться ?
20:54 25 августа