Джано Ананидзе: "Хочется уйти на перерыв в хорошем настроении"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе в преддверии матча 5-го тура премьер-лиги с "Анжи" (28 августа) отметил важность победы в этой встрече. По словам грузинского хавбека, красно-белым очень хочется уйти на перерыв на матчи сборных в статусе лидера первенства.

– ­Конечно, хочется уйти­ на перерыв в хорошем­ настроении, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Ананидзе. – Ну а для это­го надо достойно сыгр­ать в Махачкале. Могу­ себе представить, с ­каким желанием победи­ть выйдут на игру хоз­яева поля. Во-первых,­ на "Спартак" все ком­анды настраиваются по­-особенному. Во-вторы­х, мы приезжаем в сто­лицу Дагестана в роли лидера первенс­тва. И еще наверняка­ махачкалинцы помнят­ о том, с каким счето­м завершилась наша по­следняя встреча прошл­ого сезона. Но мы ко ­всему этому должны бы­ть готовы!