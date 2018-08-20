Джамалдин Ходжаниязов - о первой игре за "Урал": "Рад, что дебют был с "Зенитом, но результат немного огорчил"

Защитник "Урала" Джамалдин Ходжаниязов после поражения от "Зенита" (1:4) в матче 4-го тура РПЛ в интервью клубной пресс-службе отметил, что испытывает смешанные эмоции от данной игры. Футболист дебютировал за екатеринбургский клуб во встрече с бывшей командой.

- Какие эмоции от дебюта в составе "Урала" в матче против своей бывшей команды?

- Эмоции смешанные. Вроде бы и рад, что дебют получился именно с питерским "Зенитом". Но, с другой стороны, результат немного огорчил.

- Было ли повышенное желание как-то проявить себя сегодня?

- Нет, единственное желание было доказать, в первую очередь, самому себе и сыграть на максимальных возможностях.

- Много ли ваших персональных болельщиков сегодня было на трибунах?

- Да, все родственники и друзья пришли на игру, поддерживали как могли. После игры удалось увидеться на пару минут с ними.