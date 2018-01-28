Доменико Кришито: "Успех Карреры со "Спартаком" стал сюрпризом, но абсолютно заслуженным"

Капитан "Зенита" Доменико Кришито сказал, что регулярно встречается с главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой. Итальянский защитник отметил, что матчи против красно-белых являются для питерцев самыми эмоциональными.

- Мы встречаемся с ним регулярно, когда у нас матчи со "Спартаком" мы общаемся и очень дружественно приветствуем друг друга, - цитирует ТАСС Кришито. - Да, в прошлом году это действительно был сюрприз, не только для меня, но победа была абсолютно заслуженной, потому что, если брать прошлый сезон, то "Спартак" был самой сильной командой чемпионата.

Противостояние со "Спартаком" - это самое главное дерби России. Самые эмоциональные матчи как раз с ними.

Также Кришито выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые смогут обойти "Локомотив" и выиграть чемпионат России. После 20 туров железнодорожники набрали 45 очков, у "Зенита" на 8 баллов меньше.

Нам вполне по силам отвоевать восемь очков и выиграть чемпионат, потому что "Локомотив" далеко не мадридский "Реал", они тоже будут терять очки. Восемь очков - это не то отставание, которое отыграть невозможно. Нам вообще по силам выиграть все десять последующих матчей. Наша задача - набрать тридцать очков.

Сейчас, безусловно, главным раздражителем является "Локомотив". Было бы просто замечательно к предпоследнему туру подойти на расстояние, допустим, одного очка к "Локомотиву", обыграть их у них дома и выиграть чемпионат.