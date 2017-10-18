Доменико Кришито: "Кокорин - лидер "Зенита" в этом сезоне"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито отметил, что нападающий Александр Кокорин является лидером команды в настоящее время. Также он отметил аргентинских игроков.

– В этом сезоне наш лидер – Александр Кокорин, он в потрясающей форме, – цитирует Кришито официальный сайт УЕФА. – В прошлом сезоне он играл левого вингера, а теперь вернулся на излюбленную позицию центрального нападающего. Он выигрывает матчи. Тащит команду за собой, на поле умеет всё. Уверен, что он будет так играть до конца сезона.

Я играл со многими аргентинцами, такими как Паласио, Креспо, Милито. На поле всегда выкладываются на 100 процентов, и даже больше. Все новички – молодые ребята, от 21 года до 24 лет, все хотят показать, на что способны. Они хорошо начали, и мы надеемся, будут так играть и дальше.