23:32 24 октября | Футбол — РПЛ

Дочь Карреры поблагодарила болельщиков за поддержку отца

Обсудить
0

Старшая дочь бывшего главного тренера "Спартака"  Массимо Карреры  Франческа в своем Инстаграме поблагодарила болельщиков за поддержку отца. Сегодня 54-летний итальянец провел прощальную пресс-конференцию, после которой около двадцати минут раздавал автографы фанатам.

Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто должен тренировать "Спартак"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Каррера и "Спартак": это отставка
Материалы других СМИ
Загрузка...