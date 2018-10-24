Дочь Карреры поблагодарила болельщиков за поддержку отца

Старшая дочь бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Франческа в своем Инстаграме поблагодарила болельщиков за поддержку отца. Сегодня 54-летний итальянец провел прощальную пресс-конференцию, после которой около двадцати минут раздавал автографы фанатам.

👏 Франческа Каррера благодарит всех за поддержку отца pic.twitter.com/Uq29CSSA0c – СЭ Спартак (@spartak_se) 24 октября 2018 г.

Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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