Дмитрий Тарасов: "У нас самая слабая группа? Я так не считаю"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Копенгагеном" (0:0) заключил, что игра в атаке у его команды не очень получилась, но выразил удовлетворение игрой в обороне, передает спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Мы хотели сыграть на контратаках, но немного не получилась игра впереди. Зато задачу у своих ворот выполнили – не пропустили. Жаль только, не вышло реализовать на поле все, что планировали. Хотя можно сказать, что во втором тайме мы лучше выглядели, чем в первом, имели несколько полумоментов. Но игра впереди у нас все равно не очень получилась, - сказал Тарасов.

– Какая задача была перед вторым таймом? В первую очередь не пропустить или все-таки постараться забить?

– Мы играли на победу, просто выбрали тактику от обороны, старались выбегать в контратаки. Повторю, не все получилось.

– Как вам соперник?

– Сейчас нет слабых. Говорят, у нас самая слабая группа в Лиге Европы, но я так не считаю. Все команды умеют играть, с каждым будет тяжело. Если не покажем свой максимум, не будем на поле играть друг за друга, ничего не добьемся.

Трансляция матча "Копенгаген" - "Локомотив"