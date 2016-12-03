Дмитрий Шляхтин: "Победа "Крыльев" над "Спартаком" - важное событие в жизни всего региона"

Глава совета директоров "Крыльев Советов" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин похвалил болельщиков за поддержку в матче 16-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:0).

– После предыдущего матча "Крыльев" с "Томью" я уже говорил слова благодарности в адрес наших преданных болельщиков, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Шляхтина. – И сейчас хочу снова сказать спасибо всем, кто пришел поддержать команду на "Металлург" в такую не самую комфортную погоду. Нисколько не сомневаюсь, что болельщики нашей команды внесли ощутимый вклад в успех "Крыльев". Поздравляю болельщиков, футболистов, тренерский штаб, всех сотрудников клуба с победой! Такие игры попадают в историю клуба. Надеюсь, "Крылья" продолжат прогрессировать, команда и в дальнейшем будет показывать зрелищный, результативный футбол.

Приятно видеть, какой широкий положительный резонанс получила победа "Крыльев" над "Спартаком". Жители Самарской области обсуждают игру, гордятся ее результатом. Выигрыш "Крыльев" действительно стал ярким событием в жизни всего региона. Я счастлив, что наша команда доставила радость стольким людям, принесла им так много ярких эмоций. Это не менее важно, чем три полученных очка в турнирную таблицу.