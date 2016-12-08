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Дмитрий Селюк: "Слуцкий может начать с чемпионшипа. Бенитес же там трудится"

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Дмитрий Селюк, официальный представитель нападающего ЦСКА Ласина Траоре, уверен, что экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий сможет работать в Англии. По его словам, можно начать и с чемпион-лиги.

 
Вчера. Лондон. "Тоттенхэм" - ЦСКА - 3:1. Маурисио ПОКЕТТИНО (слева) и Леонид СЛУЦКИЙ."Если у Покеттино получилось в Англии, почему Слуцкий не справится?"

- Допускаете, что Слуцкий уедет работать за рубеж, например, в ту же Англию?

– А почему нет? Он хорошо знает английский язык. Приехал тот же Покеттино в Англию, у него получилось. Почему не получится у Слуцкого? Он справится. Самое главное – он очень любит футбол, не мыслит свою жизнь без него.

– Какой клуб может возглавить Слуцкий в Англии?

– Все же происходит постепенно. Покеттино тоже сначала работал в "Саутгемптоне". Большой клуб Слуцкому, конечно, не дадут. Но это и непринципиально. Главное – попасть в английскую обойму. Если правильно поставит игру, будет расти и прогрессировать. Я в него верю. Можно вообще начать с чемпионшипа. Ничего страшного в этом нет! Бенитес же там трудится, и ничего. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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