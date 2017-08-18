Дмитрий Парфенов: "Вызов в сборную России игроков "Тосно" - это небольшой аванс"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 7-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что рад за своих подопечных, которые получили вызов в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе. Среди игроков "Тосно" в национальной команде оказались защитники Евгений Чернов и Виталий Шахов, а также нападающий Антон Заболотный.

– Изменилось ли настроение вызванных в сборную футболистов после того, как они узнали эту новость?

– Если бы мы выиграли, я бы сказал, что все прекрасно. Рад за ребят, это в хорошем смысле небольшой аванс и стимул к тому, чтобы не останавливаться. Все в их руках.

– Мирзов часто берет на себя игру, это установка тренера или его инициатива?

– И ему, и всем нам надо работать и разнообразить игру. Это не установка, видимо, такой ход событий диктовала игра.

– Несколько месяцев назад вы обыграли СКА в Новгороде, сегодня этого сделать не удалось. Это специфика премьер-лиги?

– В премьер-лиге не будет много моментов. К тому же многое решает индивидуальное мастерство. Могли залететь удары, которые попали в перекладину, но этого не произошло. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"