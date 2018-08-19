Дмитрий Парфенов: "Нужно гнуть свою линию, а результат придет"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что изменения в составе вызваны объективными причинами.

– У вас новый левый фланг в этом матче – Ходжаниязов и Араторе. Как могут сказаться такие изменения, ведь соперник серьезный…

– Все обдумали. Кабир 10 дней пропустил. Опасно было его со старта выпускать. Здесь нужны кондиции, нужно двигаться и перекрывать зоны. Отсюда это решение, - отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". - По Ходжаниязову… Травма у Меркулова. У нас 25 игроков. Каждый достоин места в старте. Никаких сюрпризов. Все по делу.

– Команда в трех матчах пропускает в последние 10 минут. Это закономерность?

– Мы, конечно, анализируем. Пропускали мячи из-за индивидуальных ошибок. Физическая активность и готовность была выше, чем у соперника. Поэтому здесь индивидуальные ошибки и психология.

– Давит на команду, что при хорошей игре только 1 очко?

– Конечно, некомфортно. В тренировочном процессе обращаем внимание, чтобы ребята гнули свою линию, которую мы предлагаем, чтобы не шарахались, терпели, а результат придет.