19:07 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Маликов поболеет за "Локомотив"

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Российский певец Дмитрий Маликов выступит перед матчем "Локомотива" в 15-м туре чемпионата России против "Урала". Народный артист РФ поблагодарил московский клуб за приглашение и пообещал поддержать их на игре с екатеринбуржцами.

– Спасибо за приглашение, – написал Маликов в Твиттере. – Билетик мне оставьте, с удовольствием останусь на матч и поболею за "Локомотив".

 

Матч "Локомотив" – "Урал": чемпионат России по футболу, 23 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 20.30 (мск).

Локомотив - Урал

 

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