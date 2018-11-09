Дмитрий Маликов поболеет за "Локомотив"

Российский певец Дмитрий Маликов выступит перед матчем "Локомотива" в 15-м туре чемпионата России против "Урала". Народный артист РФ поблагодарил московский клуб за приглашение и пообещал поддержать их на игре с екатеринбуржцами.

– Спасибо за приглашение, – написал Маликов в Твиттере. – Билетик мне оставьте, с удовольствием останусь на матч и поболею за "Локомотив".

Спасибо за приглашение! Билетик мне оставьте) с удовольствием останусь на матч и поболею за ЛОКО ! – Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 9 ноября 2018 г.

Матч "Локомотив" – "Урал": чемпионат России по футболу, 23 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 20.30 (мск).