Дмитрий Хохлов: "Пренебрегаю Погребняком? Сегодня выбор пал на других"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов остался доволен игрой команды в матче 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:2). По его словам, обе команды показали качественный футбол.

- Хороший поединок со стороны обеих команд. Качественный футбол, триллер такой получился. Пропустили в концовке, но это футбол.

- Панченко травмирован, почему вы пренебрегаете Погребняком?

- У нас 5 нападающих в составе. Из них делаем выбор. Сегодня выбор пал на других. (Алексей МАКСИМОВ)