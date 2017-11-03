19:48 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Хохлов: "Пренебрегаю Погребняком? Сегодня выбор пал на других"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов остался доволен игрой команды в матче 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:2). По его словам, обе команды показали качественный футбол.

- Хороший поединок со стороны обеих команд. Качественный футбол, триллер такой получился. Пропустили в концовке, но это футбол.

Панченко травмирован, почему вы пренебрегаете Погребняком?

- У нас 5 нападающих в составе. Из них делаем выбор. Сегодня выбор пал на других. (Алексей МАКСИМОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Динамо"

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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bolelschik.volga34

Столько моментов загублено. Когда же научатся использовать моменты и забивать??? Не в каждой игре столько возможносте

20:03