Дмитрий Хохлов: "Пренебрегаю Погребняком? Сегодня выбор пал на других"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов остался доволен игрой команды в матче 16-го тура премьер-лиги с "Уралом" (2:2). По его словам, обе команды показали качественный футбол.
- Хороший поединок со стороны обеих команд. Качественный футбол, триллер такой получился. Пропустили в концовке, но это футбол.
- Панченко травмирован, почему вы пренебрегаете Погребняком?
- У нас 5 нападающих в составе. Из них делаем выбор. Сегодня выбор пал на других. (Алексей МАКСИМОВ)
bolelschik.volga34
Столько моментов загублено. Когда же научатся использовать моменты и забивать??? Не в каждой игре столько возможносте
20:03