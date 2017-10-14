Дмитрий Хохлов: "Начали выстраивать оборону. Чуть-чуть поработали над атакой"

Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов перед матчем 13-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" признал, что у него было немного времени на подготовку команды ко встрече. Игра против хабаровчан станет для 41-летнего специалиста дебютной в качестве наставника бело-голубых.

Хохлов был назначен на пост главного тренера "Динамо" 7 октября, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева.

- Начали выстраивать игру от обороны, - сказал Хохлов во флеш-интервью. - Естественно, чуть-чуть поработали над атакой. Пытаемся что-то улучшить, но у нас не так много времени. Постепенно будем все приводить в порядок.

- Как оцените физическое и игровое состояние игроков, вернувшихся из расположения сборных?

- По-разному. Кто-то сыграл, кто-то - нет, кто-то провел одну игру. Ребята вернулись в разном состоянии. Но подводили их к игре в общей группе. Проблем быть не должно.

Матч "Динамо" - "СКА-Хабаровск" состоится сегодня. Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.